Fenerbahçe'de Altay Bayındır müjdesi! Aylar sonra yeniden...

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında ağır bir sakatlık yaşayan ve o günden itibaren tedavilerini sürdüren Altay Bayındır, takımına kavuştu. Genç futbolcu sakatlığını atlatmasının ardından bir süredir takımla çalışmalara başlamıştı. Sarı-lacivertli ekip tarafından paylaşılan kamp kadrosunda yer alan Altay'ın, oynamaya hazır olduğu müjdelenmiş oldu.

KAMP KADROSUNDA YER ALDI

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçında GZT Giresunspor ile mücadele edecek olan Fenerbahçe'de Altay Bayındır müjdesi yaşanıyor. Uzunca bir süredir takımdan ayrı kalan futbolcu hocasının görev vermesi durumunda yeniden formasına kavuşabilir. Fenerbahçe tarafından açıklanan kamp kadrosunda genç kalecinin de yer aldığı görüldü.

BERKE ÖZER YOKLUĞUNU ARATTI

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlık sürecinde kaleyi bir diğer genç kaleci Berke Özer devralmıştı. Potansiyeline rağmen taraftarların beklediği performansı sergileyemeyen Berke Özer zaman zaman yediği hatalı goller sonucunda da eleştirilere maruz kalmıştı. Bu doğrultuda takımdan ayrılmayı düşünen Berke, takımının sözleşme uzatma tekliflerine olumsuz yanıt verdi.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Fenerbahçe'nin GZT Giresunspor karşılaşması için kamp kadrosu şu şekilde:

Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul, Kim Min Jae, Atilla Szalai, Serdar Aziz, Tisserand, Burak, Ferdi Kadıoğlu, Çağtay, Nazım Sangare, Jose Sosa, Zajc, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Diego Rossi, Osayi Samuel, Pelkas, Enner Valencia, Serdar Dursun, Mergim Berisha.