Fenerbahçe'de Altay Bayındır müjdesi! Aylar sonra yeniden...Elektrik şirketlerinin yöneticileriyle görüştü! Bakan Dönmez'den elektrik faturası açıklamasıArka Sokaklar Engin Müdür öldü mü? İlker İnanoğlu Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Neden ayrılıyor?Akzambak ne demek, TDK'ya göre Akzambak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Uğur Karakullukçu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Uğur Karakullukçu'nun biyografisiİpek Ateş kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, İpek Ateş'in biyografisi...Bakan Nebati, Habertürk - Bloomberg TV ortak yayında konuştu! Tek haneli enflasyon için tarih verdiSevgililer Günü ne zaman 2022? 14 Şubat hangi güne denk geliyor 2022?Gelinim Mutfakta 11 Şubat 2022 Cuma puan durumu | 11 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor – Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe'de Altay Bayındır müjdesi! Aylar sonra yeniden...

Fenerbahçe'de Altay Bayındır müjdesi! Aylar sonra yeniden...

Fenerbahçe'de uzun süredir sakat olduğu için takımdan ayrı kalan Altay Bayındır, iyileşmesinin ardından Giresunspor'a karşı oynanacak mücadelenin kadrosuna alındı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır müjdesi! Aylar sonra yeniden...

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında ağır bir sakatlık yaşayan ve o günden itibaren tedavilerini sürdüren Altay Bayındır, takımına kavuştu. Genç futbolcu sakatlığını atlatmasının ardından bir süredir takımla çalışmalara başlamıştı. Sarı-lacivertli ekip tarafından paylaşılan kamp kadrosunda yer alan Altay'ın, oynamaya hazır olduğu müjdelenmiş oldu.

KAMP KADROSUNDA YER ALDI

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçında GZT Giresunspor ile mücadele edecek olan Fenerbahçe'de Altay Bayındır müjdesi yaşanıyor. Uzunca bir süredir takımdan ayrı kalan futbolcu hocasının görev vermesi durumunda yeniden formasına kavuşabilir. Fenerbahçe tarafından açıklanan kamp kadrosunda genç kalecinin de yer aldığı görüldü.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır müjdesi! Aylar sonra yeniden...

BERKE ÖZER YOKLUĞUNU ARATTI

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlık sürecinde kaleyi bir diğer genç kaleci Berke Özer devralmıştı. Potansiyeline rağmen taraftarların beklediği performansı sergileyemeyen Berke Özer zaman zaman yediği hatalı goller sonucunda da eleştirilere maruz kalmıştı. Bu doğrultuda takımdan ayrılmayı düşünen Berke, takımının sözleşme uzatma tekliflerine olumsuz yanıt verdi. 

Fenerbahçe'de Altay Bayındır müjdesi! Aylar sonra yeniden...

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Fenerbahçe'nin GZT Giresunspor karşılaşması için kamp kadrosu şu şekilde:

Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul, Kim Min Jae, Atilla Szalai, Serdar Aziz, Tisserand, Burak, Ferdi Kadıoğlu, Çağtay, Nazım Sangare, Jose Sosa, Zajc, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Diego Rossi, Osayi Samuel, Pelkas, Enner Valencia, Serdar Dursun, Mergim Berisha.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır müjdesi! Aylar sonra yeniden...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT