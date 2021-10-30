Fenerbahçe'de Altay Bayındır sakatlandı mı? Sakatlığı ne? Süper Lig'de 10 hafta geride kalırken heyecan da dozunu giderek artırıyor. Lig'in 11. haftasında Konyaspor'un son 2 maçını kaybeden Fenerbahçe'yi ağırladığı mücadelede sakatlık yaşandı. Peki Fenerbahçe'de Altay Bayındır sakatlandı mı? Sakatlığı ne?

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Ligin 11. haftasında Konyaspor evinde Fenerbahçe'yi konuk oldu. Fenerbahçe'de sakatlık kabusu yaşandı. Kaleci Altay Bayındır maçta sakatlandı. Peki Fenerbahçe'de Altay Bayındır sakatlandı mı? Sakatlığı ne? FENERBAHÇE'DE ALTAY BAYINDIR SAKATLANDI MI? SAKATLIĞI NE? İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçında, Altay Bayındır sakatlandı. Yıldız kaleci oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı. Altay ,Serdar Gürler ile çarpıştı ve omzundan sakatlandı. Altay'ın yerine Berke Özer oyuna girdi. Altay Bayındır