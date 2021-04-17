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  4. Fenerbahçe'de Altay Bayındır sezonu kapattı, gözler Harun Tekin'e çevrildi

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sezonu kapattı, gözler Harun Tekin'e çevrildi

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından gözler ikinci kaleci konumunda bulunan Harun Tekin'e çevrildi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sezonu kapattı, gözler Harun Tekin'e çevrildi

Fenerbahçe'de sezon başında bu yana her maçta forma giyen ve takımının başarısında önemli pay sahibi olan Altay Bayındır'ın sakatlığı sarı lacivertli teknik ekipte ve taraftarda şok etkisi yaşattı. Genç kaleci sezonu kapatırken gözler yerine oynaması beklenen Harun Tekin'e çevrildi.

2 MAÇTA GÖREV ALDI

Sarı lacivertli forma ile bu sezon ligde forma giymeyen 31 yaşındaki Harun Tekin, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Kasımpaşa ve Başakşehir maçlarında takımının kalesini korudu. Tecrübeli file bekçisinin, sakatlık yaşamaması durumunda sezonun geri kalanında kaleyi koruması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sezonu kapattı, gözler Harun Tekin'e çevrildi

{TITLE_STRIP}Son dakika | Fenerbahçe'de Altay Bayındır sakatlandı! Sezonu kapattı mı?

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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