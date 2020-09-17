Fenerbahçe'de alternatif forvet Stefano Okaka olacak!

Süper Lig'de bu sezon transferin en flaş takımı olan Fenerbahçe, son olarak Tisserand'ı kadrosuna kattı ve geçen yılın yıldızı Vedat Muriqi'yi bonuslarla birlikte 20 milyon Euro bedelle Lazio'ya sattı. Muriqi'nin takımdan ayrılmasıyla birlikte santrforda birinci adam eksiği bulunan Fenerbahçe, bu bölge için birçok isimle görüşüyor.

Son olarak TRT Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'na göre, forvete alternatif isimlerde arayan Fenerbahçe, geçen sezon Udinese formasıyla 33 maça çıkan Stefano Okaka'yı alternatif forvet olarak düşünüyor.

Sarı lacivertliler, Okaka'yı alternatif golcü olarak almayı planlarken, asıl golcünün yıldız bir golcü olacağı konuşuluyor. Golcü futbolcunun Udinese'deki sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Okaka, geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 33 maça çıkarken 8 gol atıp 2 asistle oynadı.