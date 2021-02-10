Fenerbahçe'de Arsene Wenger iddiası!

Süper Lig'de sezona yeni kadro ve yeni teknik ekiple giren Fenerbahçe, Erol Bulut'u takımın başına geçirmişti. Sezon içerisinde sürekli tartışılan Erol Bulut'un, sarı-lacivertlilere oynattığı futbolun kalitesi beğenilmiyordu. Son olarak Kadıköy'de gelen Galatasaray yenilgisi ve Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e karşı alınan mağlubiyet, bazı kesimler için bardağı taşıran son damla oldu.

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'deki teknik direktör değişimi için dikkat çekici bir iddia da bulundu.

Ali Koç'un hoca seçimi konusunda duygusal davrandığını belirten Zeki Uzundurukan, "Burada baş sorumlu Ali Koç. Hoca seçimi konusunda duygusal davranıyor. Etrafındaki akıl hocalarının kurbanı oluyor. Bu dakikadan sonra artık yeni sezonda dünya çapında bir teknik adamla çalışmak istiyordur. Erol Bulut'un yerinde BAL Ligi'nden bir teknik adam olsaydı zaten bu kadar puan toplanırdı." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE İÇİN İLK ADAY ARSENE WENGER"

Sarı-lacivertlilerin Erol Bulut ile daha fazla devam etmemesini öngören Uzundurukan, teknik direktörlük koltuğu için tek adayın Arsene Wenger olduğunu söyledi.

Zeki Uzundurukan'ın Arsene Wenger iddiası şöyle:

"Fenerbahçe için geçerli tek aday Arsene Wenger'dir. Onu ikna edecek olan da Mesut Özil'dir. Wenger ile Mesut, Fenerbahçe'yi şampiyon yapar."