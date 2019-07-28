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Fenerbahçe'de ayrılık! Çaykur Rizespor, o ismi Fenerbahçe'den kiraladı

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Barış Alıcı’yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'de ayrılık! Çaykur Rizespor, o ismi Fenerbahçe'den kiraladı

TRT Spor'un haberine göre; Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Barış Alıcı’yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'nin Altınordu'dan 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Barış Alıcı, forma şansı bulamadığı için geçen sezonun devre arasında Yeni Malatyaspor'a kiralanmıştı.

Barış Alıcı, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 15 maçta 1 asist yaptı.

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