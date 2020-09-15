Sezona Çaykur Rizespor galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe, oynanılan oyunla taraftarın ilgisini çekti. Bu sezon yeni transferlerleriyle Süper Lig'de en çok transfer yapan takım olan sarı-lacivertliler, iddialı bir kadro kurdu. Erol Bulut yönetiminde şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Kanarya, Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından forvet arayışlarına devam ediyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre, forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, Baghdad Bounedjah ismi gündeme geldi. Katar Ligi'nde Al Sadd forması giyen 28 yaşındaki golcü oyuncu, Fenerbahçe'nin forvet listesinde ilk sıralara yükseldi.

Al Sadd ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Cezayirli oyuncu, geçtiğimiz sezon oynadığı 22 resmi karşılaşmada 16 gol atıp 10 da asist yaptı.



Kariyerinde toplam 208 maça çıkan Cezayirli oyuncu, 161 gol atıp 57 de asist yaptı.

BAGHDAD BOUNEDJAH KİMDİR?

24 Kasım 1991 tarihinde Cezayir'in Oran kentinde dünyaya gelen Baghdad Bounedjah, Cezayir asıllı. Santrfor bölgesinde görev alan yıldız oyuncu, kariyeri boyunca Arap kulüplerinde top koşturdu. 2011 yılında doğduğu şehrin kulübü olan RCG Oran'da profesyonel olan Bounedjah, Cezayir, Tunus ve Katar liglerinde futbol hayatını sürdürdü.

Son olarak eski Barcelonalı yıldız Xavi'nin teknik direktörlüğündeki Al Sadd'da forma giyen golcü, kariyeri boyunca 208 maça çıktı. 208 maçta 161 gol atan Bounedjah, 57 golde de asist yapan isim oldu.