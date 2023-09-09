Fenerbahçe’de başkanlık süresi 3 yıldan 4 dönem olarak değiştirildi

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkanlık süreci yapılan oylama sonucunda "Kulüp başkanı en az 10 yıllık kulüp üyeleri arasından 3 yıl için genel kurul tarafından gizli oyla seçilir. maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

İhlas Haber Ajansı
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Fenerbahçe’de başkanlık süresi 3 yıldan 4 dönem olarak değiştirildi

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkanlık süreci yapılan oylama sonucunda 3 yıldan 4 dönem oldu.

Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapıldı. Divan başkanlığını Vefa Küçük'ün yaptığı Tüzük Tadil Toplantısı'nda 89 madde, görüşülerek oylamaya sunuldu ve kabul edildi. Küçük, genel kurula 8 bin 582 kişinin katılarak rekor bir katılımla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kulüpte daha önce "Başkan, 10 yıllık kulüp üyeleri arasından 3 yıl için genel kurul tarafından doğrudan doğruya gizli oyla seçilir maddesinde değişikliğe gidildi. Yeni yapılan değişiklikte ise 38. maddede yer alan "Kulüp başkanı en az 10 yıllık kulüp üyeleri arasından 3 yıl için genel kurul tarafından gizli oyla seçilir. Aynı kulüp başkanı kesintisiz en fazla 4 dönem, diğer bir deyişle 12 yıl için seçilebilir. Kulüp başkanı aynı göreve ancak 1 tam dönem geçtikten sonra aday olabilir" maddesi, üyelerin oylarına sunuldu. Yapılan oylama oy çokluğu ile kabul edildi.

Divan Kurulu üyesi 25 yılda kaldı

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu üyeliği süresi 25 yıl olarak devam etti. 45. maddede yer alan, "Üyeliğe kabul tarihinden üyelikte 25 yılını tamamlamış üyeler ile Kulüp Başkanlığı ve Yönetim Kurulu asıl üyeliği yapmış olanlar, aidat borcu olmamak ve yazılı müracaatta bulunmak kaydıyla Yüksek Divan Kurulu üyeliğine hak kazanırlar" maddesi görüşüldü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, üyelerin talepleri doğrultusunda konuşma yaptı. Koç, "Yüksek Divan Kurulu (YDK) üyesi olmanın süresi ile ilgili lehte ve aleyhte talepler vardı. 22 yıla çekelim de diyenler oldu. 35'te diyenler var. Şu an hali hazırda 4 bin 776 YDK üyemiz var. Bunu 20 yıl olarak değerlendirirsek 4 bin 458 kişi daha YDK üyesi oluyor ve yani rakam 9 bin 300'lere geliyor. 15 yıla çekilirse ekleme rakamı 7 bin 200 oluyor. 25 kalsın görüşü bize daha fazla geldiği için buna dokunmadık. Bundan sonraki YDK toplantılarını da burada yapıyor olacağız. Şahsi düşüncem 25 yılda kalması. İndirilecek ise kesinlikle 20'nin altında olmaması gerekiyor. 15 kesinlikle olmaz. Gerekiyorsa olduğu gibi kalmalı" dedi.

Mevcut sürenin düşürülmesi oylandı ve kabul edilmedi. Vefa Küçük'ün uyarısının ardından salonda yer alan üyeler, ıslıklı tepki gösterdi. Küçük, "Biz önümüze geleni oyluyoruz. Sizin talepleriniz yönetim kurulu tarafından kabul edildi. Bir kavram kargaşası var. Sayın yönetim, 25 senede devam mı edelim düşürelim mi?" dedi.

Ardından Ali Koç tekrar kürsüye gelerek, "Bazen liderseniz istenmeyen kararlar da vermek zorundasınız. Dolayısıyla biz aynı yerde duracağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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