Fenerbahçe'de bomba iddia! Vitor Pereira ile ayrılık kararı alındı! Yerine gelecek 3 aday belli!

Bugüne kadar birçok eleştiriye rağmen Ali Koç'un arkasında durduğu teknik direktör Vitor Pereira, kredisini tüketti. Lider Trabzonspor'un kaybettiği hafta puan farkını kapatmak için büyük bir fırsat yakalayan Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye mağlup olarak bu fırsatı tepti. Bu skorun ardından yönetimin de Portekizli teknik adam hakkındaki umutları tükendi. Sarı-lacivertli ekipte yeni teknik direktör arayışları başladı.

KREDİSİNİ TÜKETTİ

Gaziantep FK karşısında alınan mağlubiyete özellikle başkan Ali Koç'un oldukça sinirlendiği ve Pereira'dan umudunu kestiği ifade edildi. Yeni isimlerle görüşecek ve yapılacak anlaşmaya göre Pereira'ya ayrılık tarihini bildirecek olan Ali Koç'un, planlarını ligin ikinci yarısı için yaptığı ifade edildi. Bu kapsamda Pereira'nın en azından Beşiktaş maçında takımın başında olması bekleniyor.

YENİ İSİM DEVRE ARASINDA

Ali Koç'un ilk hedefinin sezon başında görüştüğü ancak anlaşma sağlayamadığı isimler olduğu öne sürüldü. Bu kapsamda Ali Koç'un iki isimle görüşme sağlanarak devre arasında takımın başına getirmeyi hedeflediği ifade edildi. Yeni teknik adamın devre arasında gelmesi halinde Pereira'nın o tarihe kadar takımdan ayrılmayacağı çıkan iddialar arasında yer alıyor.

ESKİ DÖNEMİNİ MUMLA ARATIYOR

Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren Vitor Pereira, ilk sezonundan oldukça uzak bir görüntü çizdi. 2015-2016 sezonunda takımın başında olan Portekizli teknik adam ligin ilk 16 haftasında 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 37 puan toplamıştı. Bu sezon ise aynı periyotta 5 yenilgi alan deneyimli çalıştırıcı, 27 puan toplayarak kötü bir görüntü çizdi.