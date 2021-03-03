Fenerbahçe'de Caner Erkin neden kadroda yok? Kadro dışı mı kaldı?

Fenerbahçe'de üst üste alınan yenilgilerin ardından radikal alınan bir kararlar Caner Erkin, Trabzonspor maçı kamp kadrosuna alınmadı. Futbolcunun Antalyaspor maçında da kadroya alınmamasına karar verildi. Bunun üzerine futbolseverler son durumu merak ediyor.

FENERBAHÇE'DE CANER ERKİN NEDEN KADRODA YOK? KADRO DIŞI MI KALDI?

Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki sol bek oyuncusu Caner Erkin Göztepe maçında oyundan alınmasının ardından Erol Bulut'a tepki göstermesi nedeniyle kadro dışı kaldı. Futbolcunun Antalyaspor maçında kadroya alınmayacağı açıklanırken futbolcunun takıma dönüp dönmeyeceği belli olacak.

Son duruma göre oyuncu takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

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