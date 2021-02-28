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  3. Fenerbahçe'de Caner Erkin'in kadroya alınmama nedeni için flaş iddia: Nazım Sangare ile kavga etti

Fenerbahçe'de Caner Erkin'in kadroya alınmama nedeni için flaş iddia: Nazım Sangare ile kavga etti

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı kadrosuna dahil edilmeyen Caner Erkin'in antrenmanda Nazım Sangare ile kavga ettiği için kadroya alınmadı iddia edildi.

Fenerbahçe'de Caner Erkin'in kadroya alınmama nedeni için flaş iddia: Nazım Sangare ile kavga etti

Fenerbahçe'nin bu sezon asist yükünü çeken isimler arasında yer alan Caner Erkin, Göztepe ve Karagümrük ile oynana maçlarda oyundan alınmasına tepki göstermişti. Ayrıca son maçlarda saha içinde bir hayli gergin olduğu görülen Caner Erkin, sakatlığı bulunmamasına rağmen Trabzonspor maçı kadrosuna dahil edilmedi. Fenerbahçeli taraftarlar Caner'in neden kadroya alınmadığını merak ederken flaş bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Mustafa Çevik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Caner Erkin'in 2 gün önce gerçekleşen antrenmanda Nazım Sangare ile kavga ettiği için maç kadrosuna dahil edilmediğini ifade etti. Sosyal medya bu iddialarla çalkalanırken Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olaya ilişkin bir açıklama yapıp yapmayacağı da merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de Caner Erkin'in kadroya alınmama nedeni için flaş iddia: Nazım Sangare kavga etti

CANER ERKİN BİRÇOK İSİMLE KAVGA ETMİŞTİ

Caner Erkin, Fenerbahçe'de oynadığı yıllarda Brezilyalı stoper Bilica ve Semih Şentürk ile, Galatasaray'da oynarken Arda Turan, Beşiktaş'ta oynarken ise Anderson Talisca ile idmanlarda kavgaya varan tartışmalar yaşamıştı.

Fenerbahçe'de Caner Erkin'in kadroya alınmama nedeni için flaş iddia: Nazım Sangare kavga etti

12 NUMARA İDDİALARI YALANLADI

12 Numara'dan yapılan paylaşımda," Nazım Sangare ve Caner Erkin’in kavga ettiği haberleri yalandır. İki futbolcumuz da kulübümüzün bir değeridir. Kavga haberleri bilinçli olarak çıkartılmaktadır. Taraftarlarımızı kaos amaçlı yakan haber paylaşanlara karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi. 

Fenerbahçe'de Caner Erkin'in kadroya alınmama nedeni için flaş iddia: Nazım Sangare ile kavga etti

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