Fenerbahçe'de Caner Erkin'in kendine kulüp bulması istendi! Vitor Pereira kadroda düşünmüyor

Yeni sezon çalışmalarına devam eden ve bugün Dinamo Kiev karşısında hazırlık maçına çıkacak Fenerbahçe'de bir son dakika gelişmesi yaşandı. Gazeteci Hakan Gündoğar'ın haberine göre teknik direktör Vitor Pereira yönetime oyuncuyu kadroda düşünmediğini söyledi. Tecrübeli futbolcunun kulüp bulması istendi. Caner Erkin takımdan ayrılabilir.

SOL BEK OYUNCUSU KALMADI

Sarı lacivertli ekibin kadrosunda sol bek oyuncusu olarak Filip Novak ve Caner Erkin bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Novak'ı yeterli bulmayan yönetim o bölgeye transfer yapmayı planlamıştı. Ancak ligin başlamasına kısa bir üste kalırken henüz bir transfer yapılmaması, üzerine de Caner Erkin'in gönderilmek istenmesi kafalarda soru işareti oluşturdu.

TARTIŞMA YAŞAMIŞLARDI

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'yi çalıştırdığı ilk sezonda Caner Erkin ile arasında tartışma çıkmış ve oyuncu antrenmanda hocasına rest çekmişti. Bu sezon yeniden buluşan ve aralarındaki ilişki merak edilen ikili birlikte poz vererek "sorun yok" mesajı vermişti.

Caner Erkin'in gönderilmek istenmesi üzerine "acaba aralarındaki problem tam olarak çözülmedi" mi sorusu akıllara geldi.