Fenerbahçe'de Cenk Tosun iddiası!

Süper Lig'de transfer sezonunu en verimli geçiren takımlardan birisi olan Fenerbahçe, şu ana kadar 12 ismi kadrosuna dahil etti. Ali Koç yönetiminde transferde hiç geri adım atmayan sarı-lacivertliler, Sosa, Novak, Caner, Gökhan, Thiam, Valencia, Mert Hakan Yandaş, Lemos gibi isimlerle anlaşma sağlamıştı. Fenerbahçe'de yeni sezonda yeni göreviyle en çok dikkat çeken isimlerden birisi olan Emre Belözoğlu, transferlerin birçoğunda başrolü üstlendi. Son olarak yine Emre Belözoğlu'nun girişimleri ile Cenk Tosun'un kadroya dahil edileceği söylentileri ortaya çıktı.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Everton'da forma giyen Cenk Tosun, Vedat Muriqi'in takımdan ayrılmasının ardından sarı-lacivertliler ile resmi görüşmelere başlayacak. Emre Belözoğlu, İngiliz basınından gelen haberlere göre, Everton'ın Sportif Direktörü Marcel Brands ile Cenk Tosun transfer için görüşme gerçekleştirdi.

2018 yılında Everton'a transfer olan Tosun, beklenilen performansı gösterememişti. Bundan dolayı kadroda düşünülmeyen yıldız futbolcu, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.

29 yaşındaki santrfor, Premier Lig'de 49 maçta 10 gol, 3 asistlik performans gösterdi.