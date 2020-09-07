Almanya otomotivdeki lokomotif rolünü kaybediyorSürücüleri sevindiren gelişme! Motorine indirim geldiKanal D yayın akışı Salı | Kanal D'de bugün ne var? 8 Eylül SalıGalatasaray, Oghenekaro Etebo'yu resmen açıkladı!FOX TV Yayın akışı | 8 Eylül Salı Fox TV yayın akışı bugün neler var?Kumluca'da 194 kaçak göçmen yakalandıStar TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 8 Eylül Salı yayın akışıBitcoin'de düşüş: 10,000 doların altına gerilediShow TV yayın akışı | 8 Eylül Salı Show TV yayın akışıAltının kilogram cinsinden fiyatı 463 bin 750 liraya yükseldi
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe'de Cenk Tosun iddiası!

Fenerbahçe'de Cenk Tosun iddiası!

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Milli futbolcu Cenk Tosun'u kadrosuna katmayı düşündüğü, dış basında iddia edildi.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun iddiası!

Süper Lig'de transfer sezonunu en verimli geçiren takımlardan birisi olan Fenerbahçe, şu ana kadar 12 ismi kadrosuna dahil etti. Ali Koç yönetiminde transferde hiç geri adım atmayan sarı-lacivertliler, Sosa, Novak, Caner, Gökhan, Thiam, Valencia, Mert Hakan Yandaş, Lemos gibi isimlerle anlaşma sağlamıştı. Fenerbahçe'de yeni sezonda yeni göreviyle en çok dikkat çeken isimlerden birisi olan Emre Belözoğlu, transferlerin birçoğunda başrolü üstlendi. Son olarak yine Emre Belözoğlu'nun girişimleri ile Cenk Tosun'un kadroya dahil edileceği söylentileri ortaya çıktı. 

Fenerbahçe'de Cenk Tosun iddiası!

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Everton'da forma giyen Cenk Tosun, Vedat Muriqi'in takımdan ayrılmasının ardından sarı-lacivertliler ile resmi görüşmelere başlayacak. Emre Belözoğlu, İngiliz basınından gelen haberlere göre, Everton'ın Sportif Direktörü Marcel Brands ile Cenk Tosun transfer için görüşme gerçekleştirdi. 

2018 yılında Everton'a transfer olan Tosun, beklenilen performansı gösterememişti. Bundan dolayı kadroda düşünülmeyen yıldız futbolcu, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. 

29 yaşındaki santrfor, Premier Lig'de 49 maçta 10 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT