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  3. Fenerbahçe'de Covid-19 pozitif isimler belli oldu

Fenerbahçe'de Covid-19 pozitif isimler belli oldu

Fenerbahçe'de koronavirüs testi pozitif çıkan 5 oyuncudan 2'sinin Beşiktaş maçında forma giydiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Covid-19 pozitif isimler belli oldu

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi 1 futbolcunun, maç sonrası ise 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Daha sonra yapılan bir testlerde 1 futbolcunun daha testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 5'e yükseldi. 

Takımdaki son duruma ilişkin A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul Spor Gündemi programına katılarak takımdaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Ahmet Selim Kul, Kovid-19 testi pozitif çıkan 2 oyuncunun birinin Beşiktaş ile oynanan maçta 90 dakika, diğerinin 20- 25 dakika civarı sahada kaldığını söyledi. 

Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'de bugün yapılan testlerin tamamının negatif çıktığını da söyledi. 

FENERBAHÇE'DE KİMLER COVİD POZİTİF?

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçında Pelkas, Gustavo, Altay Bayındır, Attilla Szalai, Caner Erkin ve Nazım Sangare 90 dakika süre aldı. Mücadele sonradan oyuna giren isimler Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Tisserand, Thiam ve Jose Sosa idi. Ahmet Selim Kul'un aktardıklarına göre bu futbolcular arasından 2 kişinin testi pozitif çıktı.

Milli takımın kadrosunda bulunan Altay Bayındır ve Ozan Tufan ve Caner Erkin'in Kovid-19 olmadığı belirleniyor, 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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