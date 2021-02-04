Bir Zamanlar Çukurova 82. bölüm canlı izle |Bir Zamanlar Çukurova son bölüm Atv canlı izleAlev Alev 13. bölüm canlı ize | Alev Alev son bölüm Show TV canlı izleSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 4 Şubat 2021 PerşembeKomik 14 Şubat Sevgililer Günü sözleri | Yalnızlar için 14 Şubat geyikleriFenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor: Luiz Gustavo antrenmanda yer almadı!Kaan Şimşek kimdir, kaç yaşında? Hacettepe öğrencisi Kaan Şimşek bulundu mu, öldü mü son dakika?Steam Oyun Festivali nedir? Steam Oyun Festivali indirimleri var mı?Rusya'da tecavüzcü babalarını öldüren kız kardeşlere yeni soruşturma şoku: Miras için yaptılar!Akrep 9. bölüm full izle | Akrep son bölüm izle Star YoutubeTFF 1. Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor: Luiz Gustavo antrenmanda yer almadı!

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor: Luiz Gustavo antrenmanda yer almadı!

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor: Luiz Gustavo antrenmanda yer almadı!

Süper Lig'de son zorlu Hatayspor deplasmanını kayıpsız geçen Fenerbahçe, tam konsantre hafta sonu oynanacak olan derbiye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin en büyük endişesi ise Hatay deplasmanında sakatlanan Luiz Gustavo'nun derbiye yetişememesi.

Bugün yapılan antrenmanda da takımla birlikte yer almayan Luiz Gustavo'nun derbiye yetişmesine çok zor olduğu gözüyle bakılıyor. Derbi hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde sürdüren sarı-lacivertliler, ilk 15 dakikası basına açık antrenmanla başladı.

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor: Luiz Gustavo antrenmanda yer almadı!

Antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve istasyon çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi. Uzun süreli sakatlığı bulunan Diego Perotti'nin yanı sıra tedavilerine devam edilen Luiz Gustavo, Dimitrios Pelkas, Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci antrenmana katılmadı. Caner Erkin ile Serdar Aziz, dinlendirildiğinden idmanda yer almadığı bildirildi.

Öte yandan Mame Thiam, Enner Valencia, Nazım Sangare, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş ve Attila Szalai, yardımcı antrenör Mehmet Aurelio eşliğinde çalışmaların ilk bölümünde düz koşu yaptı.

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor: Luiz Gustavo antrenmanda yer almadı!

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT