Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor: Luiz Gustavo antrenmanda yer almadı!

Süper Lig'de son zorlu Hatayspor deplasmanını kayıpsız geçen Fenerbahçe, tam konsantre hafta sonu oynanacak olan derbiye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin en büyük endişesi ise Hatay deplasmanında sakatlanan Luiz Gustavo'nun derbiye yetişememesi.

Bugün yapılan antrenmanda da takımla birlikte yer almayan Luiz Gustavo'nun derbiye yetişmesine çok zor olduğu gözüyle bakılıyor. Derbi hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde sürdüren sarı-lacivertliler, ilk 15 dakikası basına açık antrenmanla başladı.

Antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve istasyon çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi. Uzun süreli sakatlığı bulunan Diego Perotti'nin yanı sıra tedavilerine devam edilen Luiz Gustavo, Dimitrios Pelkas, Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci antrenmana katılmadı. Caner Erkin ile Serdar Aziz, dinlendirildiğinden idmanda yer almadığı bildirildi.

Öte yandan Mame Thiam, Enner Valencia, Nazım Sangare, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş ve Attila Szalai, yardımcı antrenör Mehmet Aurelio eşliğinde çalışmaların ilk bölümünde düz koşu yaptı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.