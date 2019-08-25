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  3. Fenerbahçe'de Diego Reyes ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Diego Reyes ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Meksikalı savunma oyuncusu Diego Reyes ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe'de Diego Reyes ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Meksikalı savunma oyuncusu Diego Reyes ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Meksikalı oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sözleşmenin iptali için yapılan görüşmeler sürecinde gösterdiği iyi niyetli ve saygın yaklaşımdan ötürü Diego Reyes'e teşekkür eder, kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz."

DHA

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