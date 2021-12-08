Fenerbahçe'de Eintracht Frankfurt maçı öncesi Vitor Pereira ve jose Sosa'dan önemli açıklamalar!

UEFA Avrupa Ligi'n D grubunda mücadele eden Fenerbahçe, gruptan çıkma şansını kaybetmişti. Sarı lacivertli kulüp grup aşamasındaki son maçında ise evinde Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda maçı kazanarak iyi bir şekilde veda etmek isteyen temsilcimizde maç öncesi Arjantinli futbolcu Jose Sosa ise teknik direktör Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

"GEÇMİŞİ DEĞİŞTİREMEYİZ"

Maçlarda yakaladıkları penaltı şansını daha iyi değerlendirseler işlerin farklı olacağını söyleyen Vitor Pereira, "Bu turnuva bizim için daha farklı olabilirdi. Eğer Antwerp ve Frankfurt maçlarındaki penaltıları atsaydık 4 puanımız daha olabilirdi. Ancak geçmişi değiştiremeyiz. Frankfurt maçı zor bir maç olacak. Biz de maçı kazanıp taraftarlarımızı onurlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN LİG"

Lige daha çok önem verdiklerini belirten Pereira, "Gerçekçi olmamız gerekiyor. Yarınki maç önemli bir maç, biz de önemli bir izlenim bırakmak istiyoruz. Ancak ilk günden itibaren söylediğim gibi bizim için önemli olan lig. Yarın değişik bir kadroyla çıkabiliriz ancak yine güçlü bir kadro sahada olacak." diye konuştu.

"DAHA İYİ OLABİLECEĞİMİZİ BİLİYORUZ"

Hakkında çıkan iddialara aldırış etmediğinin altını çizen Portekizli çalıştırıcı, "Önemli olan her zaman Fenerbahçe, ben değilim. Ben her zaman takımım için en iyisini arıyorum. Son maçtaki gibi oynar ve seviyemizi yukarı çekersek daha iyi olabileceğimizi biliyoruz. Ben ve ekibim Fenerbahçe'nin daha iyi olması için çalışıyoruz. Spekülasyonlar tabii ki olacaktır, bunlara saygı duyup yolumuza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR MAÇ OLACAK"

Arjantinli yıldız Jose Sosa ise turnuvayla ilgili olarak, "Bu turnuvaya saygı duyduğumuzu gösterecek bir performans sergilememiz gerekiyor. Bizim için önemli bir maç olacak. Evimizde oynayacağımız maç için heyecanlıyız. Bu turnuvaya önem verdiğimizi göstermek istiyoruz. Grubu kaçıncı sırada bitirdiğimizin önemi olmadan."

"ŞU ANDA BU MAÇI DÜŞÜNÜYORUZ"

"Avrupa maçı olması sebebiyle bu maçı önemsiyoruz. Şu anda ligi değil bu maçı düşünüyoruz. Bu maçtan sonra ligi düşünecek zamanımız olacak.

Kişisel hedeflerinizi içinizde belirlersiniz. Yıllar ilerledikçe pozisyonum da değişti. Artık daha geride oynuyorum. Önemli olan şahsi başarım değil, takımıma katkı vermek. Zaten ön tarafta bize yardım edecek çok isim var.

Hocamız, gençlere çok şans veriyor. Biz de tecrübeli oyuncular olarak onlardan sorumluyuz. Onlara örnek olmak zorundayız çünkü onlar bu kulübün geleceği."