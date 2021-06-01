Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi sona erdi! İşte 10 haftalık Belözoğlu döneminin analizi...

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi sonrası Erol Bulut'la karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasının ardından Sportif Direktörlük görevini rafa kaldıran ve eşofmanlarını giyerek teknik direktörlük görevine soyunan Emre Belözoğlu'nun macerası kısa sürdü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda Emre Belözoğlu ile devam etmeyeceklerini söyledi.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe'nin başında 10 maça çıkan Belözoğlu, 7 galibiyet ve 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Bu maçlarda sarı lacivertli takım 18 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü. Belözoğlu'nun Fenerbahçe'si 23 puan topladı, 7 puan kaybetti.

Fenerbahçe 1- 0 Denizlispor

Yeni Malatya 1 - 1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3 - 1 Gaziantep FK

Başakşehir 1 - 2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3 - 2 Kasımpaşa

Alanyaspor 0- 0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3 -1 BB Erzurumspor

MKE Ankaragücü 1 - 2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1 - 2 Sivasspor

Kayserispor 1- 2 Fenerbahçe

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ NE DEDİ?

Başkan Koç, Emre Belözoğlu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden çok büyük futbolcu, şimdi başarılı teknik direktör olmuş kişiler profili düşük takımlarda hocalık yaparak deneyim kazanmışlar. Bizim düşüncemiz bana göre 5-10 sene sonra açık ara, tartışmasız Türkiye'nin en iyi hocası olacağını düşündüğüm Emre Belözoğlu, umarım o kıvamda Fenerbahçe olur. Ancak bugün bu işte yaşanmışlık, öğrenmişlik çok çok önemli. Dolayısıyla 2-3 sene üst üste şampiyon olursun, kredin olur. Bizim içinde bulunduğumuz durumda bu tercih çok büyük risk, Emre için de haksızlık olur. Uzun süredir şampiyonluğa hasret var. Fenerbahçe'yseniz zaten çok büyük baskı var, diğer kulüplere istianeden. Emre'yi de o riske atmamak adına bu tercihi yaptık. Emre'yle bunu konuştuk. Zaten her şeyi konuşuyoruz. Emre düşünmek için zaman istedi. Çok sıcak bakmadı. Onu da anlayışla karşılıyorum. Yeni hoca kim olursa olsun bazı konular var. Perotti konusu gibi. Kirada olup da istenilen, opsiyonu kullanılacak konular gibi konular yeni hocalık değil. Emre bunlar için zaman istedi. Sonuç ne olursa olsun Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç olarak, Emre Belözoğlu'na hizmetleri için teşekkür ediyorum. İnşallah en hayırlı kararı bu süreç içerisinde vermiş oluruz. Sonuç ne olursa olsun, Emre Belözoğlu bugün olmasa da yarın bu kulübe çok büyük hizmetler yapmaya devam edecektir."