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  3. Fenerbahçe’de Enner Valencia, idmana katılmadı!

Fenerbahçe’de Enner Valencia, idmana katılmadı!

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerde, Enner Valencia, antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe’de Enner Valencia, idmana katılmadı!

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Denizlispor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Sakatlığı sona eren kaleci Harun Tekin, maske eşliğinde antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Harun'u idman öncesi Erol Bulut, takımla yaptığı kısa toplantıda alkışlattı. Öte yandan sakatlığı geçen Nazım Sangare ile korona virüs süreci son bulan Sinan Gümüş de antrenmanın tamamında yer aldı.

Korona virüs tedavisinin ardından Denizli deplasmanının son bölümünde forma giyen Enner Valencia, dizinde ağrı hissettiği için MR'a gitti ve antrenmana katılmadı. Sarı-lacivertlilerin savunmacısı Marcel Tisserand da çalışmalarını salonda gerçekleştirdi.

Fenerbahçe’de Enner Valencia, idmana katılmadı!

LUIZ GUSTAVO, HAFİF BİR SAKATLIK GEÇİRDİ

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pres ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanda hafif bir darbe alan Luiz Gustavo, tedavisinin ardından idmana devam etti.

Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman, soğuma hareketleriyle tamamlandı İdmanı Fenerbahçe Yönetim Kurulu üylerinden Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu da izledi.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçe’de Enner Valencia, idmana katılmadı!

Onur Çelik
Spor Editörü


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