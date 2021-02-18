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  3. Fenerbahçe'de Erol Bulut yıldızlar arasında kaldı

Fenerbahçe'de Erol Bulut yıldızlar arasında kaldı

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Dimitris Pelkas'ın takıma geri dönmesiyle hücum hattında yaşanan bollukta kanatta Bright Osayi-Samuel ile Enner Valencia arasında hangi oyuncusuna forma vereceğinin arasında kaldı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut yıldızlar arasında kaldı

Yunan yıldızın Pelkas'ın dönüşü, hücum hattından bir ismin kulübeye geçmesi anlamına gelecek. Mesut Özil ve Mame Thiam’ın yeri garanti gibi. Erol Bulut, Bright Osayi-Samuel ile Enner Valencia arasında karar verecek. Osayi-Samuel, hücuma getirdiği hareketlilikle formda görünüyordu. Ancak antrenmanların başlamasının ardından, yapılan taktik çalışmalarda bu fikir değişmeye başladı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut yıldızlar arasında kaldı

VALENCİA'NIN MÜCADELİSİ AVANTAJ SAĞLADI

Erol Bulut, Göztepe’nin etkili kanat akınlarını göz önünde bulundurarak, Enner Valencia’yı as takımda oynattı. Ekvadorlu oyuncunun daha mücadeleci olması ve savunmaya daha fazla yardıma gelmesi, Osayi-Samuel’e oranla öne çıkan avantajları oldu. Ancak son karar verilmiş değil. Maçın oynanacağı pazar gününe kadar iki oyuncu da idmanlarda hocalarının gözüne girmeye çalışacak.

Fenerbahçe'de Erol Bulut yıldızlar arasında kaldı

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