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Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine kim geldi? Fenerbahçe'de teknik direktör kim oldu?

Fenerbahçe'dee teknik direktör Erol Bulut ile karşılıkları olarak yolların ayrıldığı açıklandı. Peki Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine kim geldi? Fenerbahçe'de teknik direktör kim oldu?

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine kim geldi? Fenerbahçe'de teknik direktör kim oldu?

Fenerbahçe'de oynanan kötü oyun ve alınan sonuçların ardından Teknik Direktör Erol Bulut ile yollar karşılıklı anlaşma ile ayrıldı. Bu kapsamda Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine kim geldi? Hangi teknik direktör gelecek? sorularının yanıtı merak konusu oldu.

FENERBAHÇE'DE EROL BULUT'UN YERİNE KİM GELDİ?

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla sezon sonuna kadar takımı çalıştıracak.

FENERBAHÇE'DE TEKNİK DİREKTÖR KİM OLDU?

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktör olarak takıma başına geçeceğine ilişkin olarak yapılan açıklamada,"2020-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe’mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut’a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır .Süper Lig’de mücadelesini Emre Belözoğlu’nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. 

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine kim geldi? Fenerbahçe'de teknik direktör kim oldu?

Tayfun Altuntaş
Editör
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