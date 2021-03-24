Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku! Genç oyuncu Hollanda'ya dönmek istiyor

Fenerbahçe'nin Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz yıla göre bu sezon daha az şans bulan genç yıldız adayının takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

HOLLANDA'YA GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Takvim gazetesinin haberine göre süre almakta zorlanan genç oyuncu Hollanda'ya geri dönmek istiyor. Fenerbahçe ile 2022 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun bu kararı sonrası Fenerbahçe yönetiminin nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.

MİLLİ TAKIM SEÇİMİNİ AÇIKLAYACAK

Öte yandan genç futbolcu önümüzdeki günlerde milli takım için seçim yapacağını açıklamıştı. Genç yıldız adayının kararı iki ülkenin spor adamları tarafından merakla bekleniyor.

FERDİ KADIOĞLU'NUN PERFORMANSI

Fenerbahçe forması ile bu sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu 1 gol attı, 4 asist yaptı. 840 dakika sahada kaldı.