Fenerbahçe'de flaş Caner Erkin kararı! Antrenmanlara alınmayacak

Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Trabzonspor maçının kafilesine dahil edilmeyen ve kadro dışı bırakılan Caner Erkin hakkında yeni bir karar alındı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Caner Erkin'in hafta sonuna kadar idmanlara alınmayacağı açıklandı. Öte yandan tecrübeli futbolcunun Antalyaspor maçında da kadroya alınması beklenmiyor.

Ayrıca Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından yapılan antrenman fotoğraflarında Caner Erkin'e yer verilmemesi dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de Caner Erkin'in kadroya alınmama nedeni için flaş iddia: Nazım Sangare ile kavga etti

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Caner Erkin kesik yedi, İrfan Can ve Gustavo...