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  3. Fenerbahçe'de flaş Caner Erkin kararı! Antrenmanlara alınmayacak

Fenerbahçe'de flaş Caner Erkin kararı! Antrenmanlara alınmayacak

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un aktardığına göre Fenerbahçe'de Caner Erkin, bir hafta boyunca antrenmanlara alınmayacak.

Fenerbahçe'de flaş Caner Erkin kararı! Antrenmanlara alınmayacak

Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Trabzonspor maçının kafilesine dahil edilmeyen ve kadro dışı bırakılan Caner Erkin hakkında yeni bir karar alındı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Caner Erkin'in hafta sonuna kadar idmanlara alınmayacağı açıklandı. Öte yandan tecrübeli futbolcunun Antalyaspor maçında da kadroya alınması beklenmiyor.

Ayrıca Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından yapılan antrenman fotoğraflarında Caner Erkin'e yer verilmemesi dikkat çekiyor.

 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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