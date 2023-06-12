Fenerbahçe'de flaş gelişme! Kupayı kaldırır kaldırmaz ayrılık başladı: O isim gidiyor, dünya yıldızı geliyor

Dikkat çekici bir transfer haberi gündemi sarsmaya devam ediyor! Süper Lig'de büyük bir kulüp, dünya futbolunun yıldız isimlerinden birini transfer etmek için harekete geçti. Bu transfer hamlesiyle tüm futbol camiasında büyük bir heyecan yaratıldı ve ezberler tamamen bozuldu. İşte yeni isim...

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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Kupayı kaldırır kaldırmaz ayrılık başladı: O isim gidiyor, dünya yıldızı geliyor

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek sezonu mutlu bir şekilde tamamlayan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un takımdan ayrılmasının ardından sarı lacivertli ekip hareketli bir süreç geçiriyor. Kulüp yönetimi, Premier Lig devi Arsenal'de forma giyen bir yıldız futbolcu için harekete geçtiği konuşuluyor.

Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak 9 sezon sonra kupa sevinci yaşadı.

Ancak kupanın ardından sıcak bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör Jorge Jesus, gelecek sezon takımın başında olmayacağını açıkladı.

Jesus, "Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim. Artık serbest bir teknik direktörüm, yeni arayışlar içinde olacağım. Burada çalışmayı istemiyorum ve sevmiyorum değil. Ben böyle bir karar aldım. Portekiz'e gideceğim ve hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim diye bekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmenin ardından Başkan Ali Koç ve yönetim, yeni bir teknik direktör arayışına girdi.

İDDİALAR ARASINDA SERGEN YALÇIN DA VAR

sergen

Bu adaylar arasında Sergen Yalçın ismi öne çıkıyor.

Öte yandan Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

A Spor'un iddiasına göre, nokta atışı transferler yapmak isteyen yönetim, flaş hamleler için çalışmalara başladı.

Kulüp yetkilileri, belirlenen hedef futbolcular için somut adımlar atmaya başladı.

Fenerbahçe'nin listesinde dünya çapında ünlü yıldızlar bulunuyor ve kulüp Avrupa'da tanınmış birçok oyuncuyla görüşmelere başlamıştı.

Ancak sarı lacivertlilerin transfer çalışmalarında beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin, sürpriz bir isim için devreye girdiği belirtildi.

Bu transfer gerçekleşirse, Fenerbahçe büyük bir yankı uyandırabilir.

FENERBAHÇE'DE YENİ İSİM

jorginho

Fenerbahçe, Premier Lig devi Arsenal'de forma giyen Jorginho'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Kulüp, gizlice yürüttüğü transfer operasyonunda olumlu sonuçlara yaklaştığı ifade edildi.

İtalyan futbolcu, sezon ortasında Chelsea'den Arsenal'e transfer olmuş ancak beklentilerin altında kalmıştı.

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