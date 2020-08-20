Fenerbahçe'de forvete yeni aday: Kevin Gameiro

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe, son olarak Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı. Vedat Muriqi'in Lazio'ya satılması halinde yerini doldurabilecek isimler arayan Fenerbahçe, Mame Thiam'ı kadrosuna katmıştı. Thiam'ın ardından bir forvet oyuncusu daha alacak olan sarı-lacivertliler, Kevin Gameiro'yu gündemine aldı. Valencia'da forma giyen Gameiro'nun menajerleriyle temas sağlandı.

EROL BULUT TRANSFERİ İSTİYOR

Ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşan Valencia, gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edemeyecek. 33 yaşındaki Fransız golcünün 4.5 milyon Euro'luk maaş yükü, Valencia'yı zorlayan durumlardan birisi. Bundan dolayı Kevin Gameiro'yu elden çıkarmak isteyen Valencia, Fenerbahçe ile görüşmelere başladı.

Özellikle ceza sahası içerisinde tam bir bitirici olan Gameiro’nun transferinde, Erol Bulut’un da çok istekli olduğu konuşuluyor.

Tecrübeli oyuncu, 2016 yılında 3 Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığı ve kariyerinin zirvesine çıktığı Sevilla’dan 30 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid’e transfer olmuş, 2018’de de 16 milyon Euro’ya Valencia’nın yolunu tutmuştu. Deneyimli forvet, geride bıraktığımız sezonda da Valencia adına 39 maçta 8 gol ve 3 asistle oynamıştı