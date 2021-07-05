Fenerbahçe'de fotoğraf detayı | Volkan Demirel yer almadı

Yeni sezon çalışmalarına bugün itibariyle başlayan Fenerbahçe'de gündeme yeni bir kriz taşındı. Daha önceki Pereira döneminde futbolcu olarak takımda yer alan Volkan Demirel'in toplu fotoğrafta yer almaması "o dönemden kalan bir problemden dolayı takımdan ayrıldı mı?" sorularını akıllara getirdi. Pereira Caner Erkin ile de geçmişte tartışma yaşamış ancak Fenerbahçe yaptığı fotoğraflı paylaşımda ikilinin arasında bir problem olmadığını, olayı geçmişte bıraktıklarını göstermişti.

MEHMET AURELİO VE MEHMET YOZGATLI DA AYRILMIŞTI

Sarı lacivertli ekipte yeni sezon sona erdikten sonra teknik direktörlük görevinde yer alan Emre Belözoğlu görevden alınmıştı. Daha sonra ise geçen sezon antrenör olarak takımda yer alan eski futbolcular Mehmet Aurelio ve Mehmet Yozgatlı görevlerinden ayrıldı.

Bu ayrılıkların sonrasında Demirel'in kampın ilk günündeki fotoğrafta yer almaması "acaba takımdan ayrıldı mı?" sorusunu akıllara getirdi. Fenerbahçe tarafından bu konuyla ilgili henüz bir bilgilendirme yapılmadı.