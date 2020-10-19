Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi!

Fenerbahçe'de, uzun süredir takımdan ayrılması beklenen Garry Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi. Garry Rodrigues'in bonservisini elinde tutan Al Ittihad kulübü, oyuncuyu tekrar takıma katmak üzere anlaşmayı sağladı. Sarı-lacivertlilerde, kiralık olarak forma giydiği dönem boyunca beklentileri karşılayamayan Rodrigues, Teknik Direktör Erol Bulut tarafından veto edilmişti. Oyuncunun yakın zamanda eski kulübüne dönmesi bekleniyor.

Arap basını da 29 yaşındaki oyuncu için tüm hazırlıkların yapıldığını ifade ederken; Rodrigues ile ailesinin uçak biletlerinin satın alındığı, oyuncunun 20 Ekim günü Cidde'ye uçacağı ve sağlık kontrolleri ve koronavirüs testinden geçtikten sonra takımla idmanlara başlayacağını belirtti.

29 yaşındaki kanat oyuncusu, Fenerbahçe'ye 2019 yılında katılmıştı. Sarı-lacivertli formayı giydiğinden beri beklentileri karşılayamayan Rodrigues, Fenerbahçe ile 29 maça çıktı ve 4 gol 6 asist yaptı.