Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçının hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın evinde ağırlayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı. Hasan Ali takımla birlikte çalışmalarda yer alırken, Mevlüt Erdinç ise özel program dahilinde çalıştı. Fenerbahçe'de Moses'ın ise tedavisine başlanıldığı belirtildi.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

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Kaynak: DHA