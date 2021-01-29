Fenerbahçe'de Gökhan Gönül geri dönüyorSüper Lig ara transfer sezonu ne zaman bitiyor 2021?Dogecoin nedir? Nasıl alınır? Fiyatı neden yükseliyor?AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sonuç sorgulama ekranı!Anadolu Üniversitesi Açıköğretim final sonuçları bugün açıklanır mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?Gümüşgöze Belediye Başkanı Hasan Aksel kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden tutuklandı?Gelinim Mutfakta 29 Ocak Cuma puan durumu | 29 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?AK Partili Gümüşgöze Belediye Başkanı Hasan Aksel tutuklandıEfsane kaleci Varol Ürkmez hayatını kaybetti!Hidayet Temizel kimdir, kaç yaşında, bulundu mu? Hidayet Temizel olayı Müge Anlı
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe'de Gökhan Gönül geri dönüyor

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül geri dönüyor

Fenerbahçe'de bir süredir sakatlık nedeniyle takımını eksik bırakan Gökhan Gönül, Hatayspor maçıyla birlikte kadroya dönüyor.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül geri dönüyor

Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe'ye katılan Gökhan Gönül, ligde uzun süredir yaşadığı sakatlığı atlatarak takımla birlikte çalışmalara başladı. Gökhan Gönül, teknik ekibin görev vermesi dahilinde 2 Şubat Salı günü oynanacak Hatayspor maçında sahada olabilecek. 

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgide, sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan 36 yaşındaki oyuncunun, tedavi sürecinden sonra kendi isteği ve teknik heyetin kararı doğrultusunda dinlendirildiği belirtildi.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül geri dönüyor

SAKATLIK DÖNEMİNDE TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Sağ bekteki bir diğer futbolcu Nazım Sangare'nin milli takımda sakatlık geçirdiği dönemde, kasığındaki yırtığa bağlı rahatsızlığı tam geçmeden kendi isteğiyle maçlara çıkan Gökhan'ın, sakatlığı ilerlediği için takımdan uzun süre ayrı kaldığı aktarıldı.

Sakatlığını atlattıktan sonra güçlendirme çalışmaları için özel program uygulanan kaptan Gökhan Gönül'ün, salı günü Atakaş Hatayspor maçıyla kadroya dahil olacağı öğrenildi.

Öte yandan Gökhan'ın, sakatlığı döneminde takım kaptanı olduğu için sarı-lacivertlilerin tüm maçlarında takım otobüsünde yer aldığı ve arkadaşlarını yalnız bırakmadığı vurgulandı.

Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT