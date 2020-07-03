Fenerbahçe'de hedef Kaan Ayhan ve Kenan Karaman

Ajansspor'un yayınladığı habere göre, 2020-21 sezonunda sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu'nun girişimleriyle Bundesliga'da küme düşen Fortuna Düsseldorf'un iki milli futbolcusu Kaan ve Kenan Fenerbahçe'nin radarına girdi.

GİRİŞİMLERE BAŞLANDI

Ajansspor'un Fenerbahçe muhabiri Barış Şehirlioğlu'nun aktardığı bilgilere göre, iki oyuncu için girişimlere başlayan Fenerbahçe, Düsseldorf yönetiminden olumlu yanıt alması halinde pazarlık masasına oturacak.

Kenan ve Kaan'ın sözleşme çıkış bedellerinin toplamda 8 milyon euro'yu bulması üzerine Fenerbahçe yönetimi milli futbolcular için satın alma opsiyonlu kiralamayı düşünebilir.

2016 yılından itibaran Fortuna Düsseldorf'da stoper mevkisinde görev alan Kaan Ayhan, toplamda 121 maça çıkarak 8 gol 7 asistlik bir skor katkısında bulundu.

2018 yılında Hannover'dan Düsseldorf'a bedelsiz olarak giden golcü oyuncu Kenan Karaman, 2 sezonda 43 karşılaşmada görev alarak, 9 gol 4 asistle oynadı.