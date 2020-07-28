Fenerbahçe'de hedef Smolov!

Sezonu başarısız tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezonun hedefi mutlak şampiyonluk. Gelecek sezonda takımın başında yer alacak teknik direktörün hala belli olmamasına rağmen transfer çalışmalarını yürüten sarı-lacivertliler, Fedor Smolov'u listesine aldı.

İlk 11'de birçok bölgeye takviye yapmak isteyen yönetimin, savunmanın merkezi ve soluyla, hücum hattının kanatlarına isim aradığı belirtildi.

Transfer sezonunda bütçesinin büyük bir bölümünü stoper, sol bek ve kanat oyuncularına harcayacak olan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor.

SMOLOV ZENIT'TE KALMAK İSTEMİYOR

Rusya'nın köklü ekiplerinden Zenit'te forma giyen Fedor Smolov'un takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Kariyerini Rusya'da sürdürmek istemeyen tecrübeli oyuncunun bu tavrı Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor. Listesine Fedor Smolov'u ekleyen sarı lacivertliler, harcama limitleri belli olduktan sonra elden çıkarılacak oyuncularla ilgili çalışmalara başlayacak.

Tecrübeli bir stoper ile bu sene savunmada yaşanan sorunu çözmek isteyen Fenerbahçe, sol beke de direkt olarak 11 oynayacak bir ismin yanı sıra onu yedekleyecek bir oyuncu almayı düşünüyor.

Garry Rodrigues, Deniz Türüç ve Ferdi Kadıoğlu dışında kanat oyuncusu olmayan sarı lacivertlilerin transfer listesinde, hem sol hem de sağ kanat için birçok isim bulunuyor.

Özellikle hücum hattının sağ tarafı için önemli bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, sol kanada da Garry Rodrigues kalırsa onu yedekleyecek bir isim alacak.

Fenerbahçe yönetiminin, forvete de alternatif baktığı ancak öncelikli transfer hedefleri arasında o bölgeyi tutmadığı öğrenildi. Vedat Muriç'in satılması halinde Kosovalı golcünün yerini dolduracak bir santrfor alınacak.

Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin, sözleşmesi biten Mehmet Ekici ve Hasan Ali Kaldırım ile ilgili kararını henüz vermediği belirtildi. Yönetim, iki oyuncuya da şu ana dek herhangi bir sözleşme uzatma teklifi yapmadı.