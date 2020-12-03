Fenerbahçe'de Henry Onyekuru'nun peşinde!

Süper Lig'de Galatasaray'ın bir türlü vazgeçemediği oyunculardan birisi olan Henry Onyekuru, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giymiş ve sezon sonunda Monaco'nun geri çağırmasıyla birlikte Fransa'ya dönmüştü. Ancak Fransız ekibinde yeteri kadar süre alamayan yıldız oyuncu, Galatasaray'ı tekrar istiyor. Fatih Terim'inde yönetime verdiği hızlı kanat oyuncusu talimatına direkt uyan Onyekuru'nun, devre arasında Galatasaray ile anlaşması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde oyuncunun temsilcisi William D'avila, Radyospor'a konuşmuştu. Burada, Onyekuru'nun Ocak ayında kesin olarak Monaco'dan ayrılacağını belirten D'avila, transferi konusunda en güçlü takımın Galatasaray olduğunu da belirtmişti. Öte yandan, Onyekuru'ya Türkiye'den başka taliplerin olduğunu da belirten D'avila, "İstanbul'da bir iki kulüp de onunla ilgileniyor. Şu anda nereye gideceğini kesin olarak söyleyemem. Galatasaray'da 17 gol attı, 7 tane gol pası verdi." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE'DE İSTİYOR

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre, bu sezon yaptığı 18 transfere rağmen hala hücum hattına takviye yapmayı düşünen Fenerbahçe, Onyekuru ile ilgileniyor. Galatasaray'ın da tekrar kadrosuna katmak istediği Nijeryalı yıldızın menajeri William D'Avila, İstanbul'a gelmişti. Sarı-lacivertli yöneticilerin de D'Avila ile bir görüşme yaptığı belirtiliyor. D'Avila'nın, "Henry'nin ilk tercihi Galatasaray. Ancak Monaco onu bu kez bonservisiyle satmak istiyor. İkna edici bir teklif sunarsanız, Fenerbahçe'ye de 'hayır' demez" diyerek sarı-lacivertli takıma bir açık kapı bıraktığı öğrenildi.