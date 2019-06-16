Fenerbahçe'de ibra kararı!
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olağan mali genel kurul Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Yapılan toplantı kapsamında başkan ve yönetim kurulu, oy birliğiyle ibra edildi.
Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurulu, Ülker Stadyumu'nda yapıldı. Genel kurula başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve genel kurul üyeleri katıldı.
Yönetim ve denetleme kurulu olarak iki ayrı oylama sonunda 5 Haziran - 31 Aralık 2018 tarihlerindeki Ali Koç yönetimi ve denetimi oy birliği ile ibra edildi.
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