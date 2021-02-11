Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sahaya iniyor!

Ara transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe arasında gidip gelen İrfan Can Kahveci transferi, sarı-lacivertlilerin başarısı ile sonuçlanmıştı. 7 milyon euro nakit ve bonuslar ile birlikte yaklaşık 10 milyon euroyu bulan İrfan Can Kahveci'nin maliyeti, kimi taraftarlar tarafından eleştirilse de kimi taraftarlar tarafından normal karşılandı.

Fenerbahçe'ye transferinin ardından sakatlığı dolayısıyla henüz kadroya giremeyen İrfan Can, Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Göztepe maçıyla sahalara geri dönüyor.

Milliyet'in haberine göre, takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürmeye devam eden 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Karagümrük maçında da 18 kişilik kadroya giremeyecek. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun Sarı-Lacivertli takımın Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçta ilk kez kadroda yer alması bekleniyor.