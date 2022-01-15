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  3. Fenerbahçe'de İsmail Kartal yıldız oyuncular için kolları sıvadı: Mesut Özil, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal yıldız oyuncular için kolları sıvadı: Mesut Özil, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci...

Fenerbahçe'de Vitor Pereira döneminde formsuz görüntüsüyle dikkat çeken ve ilk 11'e girmekte zorlanan Luiz Gustavo, takımın başına gelen İsmail Kartal'la birlikte yeniden ilk 11'e dönecek. Yıldız futbolcunun yabancı oyunculara ağabeylik yapan isim olacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal yıldız oyuncular için kolları sıvadı: Mesut Özil, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci...

Fenerbahçe'de ikinci kez başlayan Vitor Pereira döneminin sona ermesinin ardından sarı lacivertli takım, sezonun ikinci yarısı için daha önce takımı çalıştıran İsmail Kartal ile el sıkışmıştı. Takımdaki problemleri çözmek için kolları sıvayan Kartal'ın takımının başında çıkacağı Antalyaspor maçında Luiz Gustova'ya maçın ilk 11'inde şans vereceği ifade edildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal yıldız oyuncular için kolları sıvadı: Mesut Özil, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci...

LUİZ GUSTAVO YABANCILARA ÖNDERLİK YAPACAK

Ayrıca İsmail Kartal'ın yabancı oyuncuların lideri olması beklenen Gustavo'dan tecrübesi ve karakteriyle takıma önderlik yapacak isimlerden birisi olmasını amaçladığı kaydedildi. 

Fenerbahçe'de İsmail Kartal yıldız oyuncular için kolları sıvadı: Mesut Özil, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci...

SİSTEM MESUT ÖZİL'İN ÜZERİNE KURULACAK

Mesut Özil'in Kartal'ın bir numaralı oyuncusu olacağı ve sistemi onun üzerine kuracağı belirtilirken tecrübeli teknik direktörün yıldız oyuncudan saha dışında da faydalanmayı düşünüyor. 

Fenerbahçe'de İsmail Kartal yıldız oyuncular için kolları sıvadı: Mesut Özil, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci...

İRFAN CAN TAKIMDA ÖNEMLİ BİR YER EDİNECEK

Ayrıca formu ile eleştirilerin odağında yer alan İrfan Can Kahveci'nin de takımda önemli bir yer edineceği öğrenildi. 

Fenerbahçe'de İsmail Kartal yıldız oyuncular için kolları sıvadı: Mesut Özil, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci...

Tayfun Altuntaş
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