Fenerbahçe'de Jailson ile yollar ayrıldı: KAP bildirimi geldi!
Son dakika haberi... Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson'un Dalian Pro kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Son dakika haberi... Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson'un Dalian Pro kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jailson Marques Siqueira'nın Çin'in Dalian Professional FC Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Transfer için Çin takımının Fenerbahçe'ye 5 milyon dolar bonservis ücreti ödeyeceği öğrenildi.
2018 yazında Gremio'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Jailson, sarı-lacivertli takımda üçüncü sezonunu geçiriyor. Jailson, Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana 63 resmi maça çıktı ve 3 gole imza attı.
Fenerbahçe'nin 4 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı 25 yaşındaki futbolcunun kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.