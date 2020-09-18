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  3. Fenerbahçe'de Jailson ile yollar ayrıldı: KAP bildirimi geldi!

Fenerbahçe'de Jailson ile yollar ayrıldı: KAP bildirimi geldi!

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson'un Dalian Pro kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Fenerbahçe'de Jailson ile yollar ayrıldı: KAP bildirimi geldi!

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson'un Dalian Pro kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jailson Marques Siqueira'nın Çin'in Dalian Professional FC Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Transfer için Çin takımının Fenerbahçe'ye 5 milyon dolar bonservis ücreti ödeyeceği öğrenildi.

2018 yazında Gremio'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Jailson, sarı-lacivertli takımda üçüncü sezonunu geçiriyor. Jailson, Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana 63 resmi maça çıktı ve 3 gole imza attı.

Fenerbahçe'nin 4 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı 25 yaşındaki futbolcunun kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

Onur Çelik
Spor Editörü


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