Fenerbahçe’de Jan Vesely 5-6 hafta yok
Fenerbahçe Beko'nun Çek basketbolcusu Jan Vesely sağ dizinden menisküs operasyonu geçirdi.
Fenerbahçe Beko'nun Çek basketbolcusu Jan Vesely sağ dizinden menisküs operasyonu geçirdi. Vesely'nin parkelere dönüşünün 5-6 haftayı bulması bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli oyuncusu Jan Vesely, sağ dizinden başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Yapılan operasyonun ardından sporcumuzun rehabilitasyon protokolü, sağlık ekibimizin gözetiminde başlamıştır. Oyuncumuz Jan Vesely'nin sahalara dönüş süresi 5-6 hafta olarak öngörülmektedir" denildi.
Kaynak: İHA
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