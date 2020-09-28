Fenerbahçe'de Juan Quintero iddiası!

Fenerbahçe, bu sezon yaptığı transferler ile transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından birisi oldu. Jose Sosa, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Samatta, Valencia, Thiam, Novak, Sangare, gibi isimleri bir bir kadrosuna katan sarı lacivertliler, transfer dönemi bitmeden bir kaç oyuncu ile daha anlaşmak istiyor.

Orta saha için arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, River Plate'de forma giyen 27 yaşındaki Juan Quintero ile görüşmelerini sürdürüyor.

1 YILLIK SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

10 numara pozisyonunda ve sağ kanatta görev alabilen Quintero'nun, Fenerbahçe ile daha önce de anılmıştı. Ancak o dönem anlaşma sağlayamayan taraflar, yeniden bir araya geldi. Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe'nin 1 yıllık kiralamanın ardından 6-7 milyon civarında satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor.

Kariyerinde 218 maça çıkan Quintero, 26 gol atıp 26 asist yaptı.