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  3. Fenerbahçe'de kaçan balık büyük oldu! Eski yıldız şov yapıyor!

Fenerbahçe'de kaçan balık büyük oldu! Eski yıldız şov yapıyor!

Bu sezon başında Fenerbahçe'den Royal Antwerp'e transfer olan Michael Frey, Belçika'da gösterdiği performansla ağızları açık bıraktı.

Fenerbahçe'de kaçan balık büyük oldu! Eski yıldız şov yapıyor!

Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından ilk 11'e bir türlü dahil olamayan ve oynadığı karşılaşmalarda da beklenilen performansın altında kalan İsviçreli futbolcu Michael Frey, hayal kırıklığı yaratmıştı. 

Sezon başında takımdan ayrılarak Belçika'ya transfer olan futbolcu yeniden kendini buldu. Neredeyse her maç gol atan Frey, takımına önemli katkılar sağlayarak kariyerini de yukarı taşıdı.

SON MAÇTA DA GOLÜNÜ ATTI

Belçika Pro Lig'de oynanan Club Brugge - Antwerp maçında da kadroda olan futbolcu, 4-1 kaybedilen karşılaşmada takımı adına golü kaydeden isim olsa da mağlubiyete engel olamadı.  Karşılaşmanın 29. dakikasında 1-0 öne geçen Antwerp, skor üstünlüğünü koruyamadı ve yenilgiye razı oldu.

Fenerbahçe'de kaçan balık büyük oldu! Eski yıldız şov yapıyor!

BÜYÜK TAKIMLARIN RADARINDA

Sezon başında Antwerp'e transfer olan İsviçreli forvet, takımıyla çıktığı 28 lig maçında 20 kez ağları sarstı. Saint Gilloise’nin Türk asıllı forveti Deniz Undav ile birlikte gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Frey, Antwerp’in ligde peş peşe aldığı Mechelen ve Club Brugge maçlarında da gol atma başarısı gösterdi. 27 yaşındaki futbolcunun  bu performansıyla adından söz ettirirken Avrupa’nın büyük liglerindeki takımların da radarına girdiği ifade edildi.

Fenerbahçe'de kaçan balık büyük oldu! Eski yıldız şov yapıyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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