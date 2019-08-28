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Fenerbahçe'de Kameni ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, Kamerunlu kaleci Carlos Kameni ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'de Kameni ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, Kamerunlu kaleci Carlos Kameni ile yolların ayrıldığını açıkladı.

2017-18 sezonu başında Malaga'dan bedelsiz olarak sarı-lacivertli kulübe dahil edilen Carlos Kameni ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuz Carlos Kameni kulübümüzden ayrılmıştır. Kameni'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

(FOTOĞRAFLI)

DHA

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