Fenerbahçe'de Konyaspor hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 üç grup halinde pas çalışması gerçekleştiren sarı-lacivertliler antrenmanın son bölümünde ise şut ve bireysel çalışmaları yaptı. Sarı-lacivertli ekipte Max Kruse ısınma bölümünde takımda yer alırken daha sonra hazırlıklarına özel program dahilinde devam etti. Çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçiren Nabil Dirar özel program ile çalışırken akciğer enfeksiyonu olan Harun Tekin'in tedavisi sürüyor.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Kaynak: DHA