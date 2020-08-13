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Fenerbahçe'de korona şoku!

Fenerbahçe'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şoku yaşanıyor.Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi web sitesinden yapılan açıklamada, bir futbolcu ile teknik ekipten bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Fenerbahçe'de korona şoku!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 1 futbolcu ile 1 çalışanın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

FENERBAHÇE'DE İKİ KİŞİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Yapılan açıklamada bir futbolcu ile teknik ekipten bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bir oyuncumuz ve teknik ekipten bir çalışanımızın Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de korona şoku!

FENERBAÇE SPOR KULÜBÜ'NÜN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 13 Ağustos günü futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.

Profesyonel futbol takımımız oyuncularından birinin ve teknik ekipten bir çalışanımızın sonuçlarının pozitif olduğu test sonuçları ile tespit edilmiştir.

Testte pozitif çıkan oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır.

Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır."

Fenerbahçe'de korona şoku!

Berkem Temizel
Gece Editörü


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