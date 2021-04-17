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  4. Fenerbahçe’de koronavirüs şoku! Teknik kadrodan 1 pozitif vaka çıktı

Fenerbahçe’de koronavirüs şoku! Teknik kadrodan 1 pozitif vaka çıktı

Fenerbahçe'de yapılan koronavirüs testleri sonucunda teknik kadrodan 1 kişinin testi pozitif çıktı. Test sonucunun öğrenilmesinin ardından kulüpten açıklama yapıldı.

Fenerbahçe’de koronavirüs şoku! Teknik kadrodan 1 pozitif vaka çıktı

Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesi yapılan testlerde teknik kadrodan 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"M. Başakşehir ile oynayacağımız maçımıza yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tüm oyuncularımız, teknik heyet ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinde; teknik kadrodan 1 profesyonelin sonucu pozitif çıkmıştır. İzolasyon ve tedavi süreci başlamıştır."

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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