Fenerbahçe'de liderlik yolunda büyük kayıp

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 1-0'lık skorla kazandı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren gol, 58. dakikada tecrübeli oyuncu Umut Bulut'tan geldi. Umut Bulut, kariyerinde Fenerbahçe ile oynadığı 34. maçta 11. kez ağları sarsmış oldu.

Bu sonucun ardından kazanması durumunda liderliğe yükselecek olan Fenerbahçe 2 galibiyetin ardından yenilgi aldı ve 17 puanda kaldı. Kayserispor ise ilk galibiyetini aldı ve 7 puana yükseldi.

Kayserispor- Fenerbahçe Maçı Canlı Anlatım

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı konuk edecekken, Kayserispor ise deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

(19) Alanyaspor

(18) Sivasspor

(17) Yeni Malatyaspor

(17) Fenerbahçe

(16) Trabzonspor

(16) Başakşehir

(16) Galatasaray

(15) Beşiktaş

(13) Konyaspor