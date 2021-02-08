Fenerbahçe'de Mesut Özil ilk kez ilk 11 başlayacak!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Premier Lig ekibi Arsenal'den transfer ettiği dünya yıldızı Mesut Özil, sarı-lacivertlilerle Hatayspor ve Galatasaray maçlarında sonradan oyuna girerek süre almıştı. Derbide oyuna sonradan girerek Fenerbahçe'nin son dakikaları daha üstün oynamasında büyük rol oynayan Özil, Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynanacak çeyrek final maçında ilk 11'de yer alacak.

Galatasaray maçında kullandığı duran toplarla sarı-lacivertlilerin tehlikeli pozisyonlara girmesinde etkili olan Mesut Özil'in, Başakşehir maçında en az 45 dakika, en fazla ise 60 dakika sahne alması bekleniyor.

MERT HAKAN'A FARK ATTI

Kadıköy'de oynanan Galatasaray derbisinde maça ilk 11'de başlayan Mert Hakan, 63 dakika sahada kalmış ve etkisiz bir performans göstermişti. Maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Mesut Özil ise 36 dakika sahada kalmasına rağmen, istatistikleriyle Mert Hakan'ın önüne geçti.

İki futbolcu arasındaki farkın net olarak görüldüğü OPTA verileri ise şöyle:

Mert Hakan: Topla buluşma:29 Pas:%93 Orta:1/3 Şut Pası:0 İkili mücadele: 0

Mesut Özil: Topla buluşma:33 Pas:%95.2 Orta:1/5 Şut pası:1 İkili mücadele: 2/5