Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi! Vitor Pereira'dan sonra bu kez de İsmail Kartal ile...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın sarı-lacivertli takımın ilk maçına çıktığı karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Müsabakada dikkat çeken anlardan biri de Mesut Özil'in tavırları oldu. Tecrübeli futbolcunun oyundan çıkarken takındığı yüz ifadesi İsmail Kartal ile de yıldızının barışmadığı yorumlarının yapılmasına neden oldu.

İLK MAÇINA ANTALYA KARŞISINDA ÇIKTI

Devre arasına teknik direktörsüz giren Fenerbahçe'de gündeme dünyaca ünlü birçok deneyimli teknik adamın ismi gelmiş ancak görüşmelerden devre arası olması sebebiyle olumlu sonuç alınamamıştı. Bu kapsamda takımı sezon sonuna kadar İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, yeni hocasıyla ilk maçına Antalyaspor karşısında çıktı.

KÖTÜ GİDİŞAT SÜRDÜ

Karşılaşmaya oldukça etkisiz başlayan Fenerbahçe, Jose Sosa'nın doğrudan kaleye yönelen topunda kaleyi bulan ilk şutuyla gole ulaştı. Müsabakanın 81. dakikasında Doğukan golü atarak skoru eşitledi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Teknik direktör değişikliğine rağmen Fenerbahçe kötü gidişatını sürdürdü.

DEĞİŞİKLİK KARARINI BEĞENMEDİ

Maçta en dikkat çeken olaylar arasında ise Mesut Özil'in yüz ifadesi yer aldı. Etkisiz bir performans sergileyen ve müsabakanın 64. dakikasında İsmail Kartal tarafından kenara alınan oyuncu bu kararı beğenmedi. Kenara doğru gelirken yüzünden mutsuzluğu ve şaşkınlığı belli olan futbolcu taraftarların aklında soru işaretine neden oldu.

YENİ HOCAYA DA ISINAMADI

Önceki teknik direktör Vitor Pereira ile de sorunları olduğu bilinen ve her ne kadar kulüp yalanlasa da oynatılmadığı için hocasıyla arasının gergin olduğu hareketlerinden belli olan Mesut Özil, aynı tavrı İsmail Kartal'a da gösterdi. Oyundan çıkartılmasından memnun olmayan Özil'in o halleri Kartal ile de yıldızının barışmadığı yorumlarına neden oldu.