Fenerbahçe'de milliler ve yenilerden sabah antrenmanı

Fenerbahçe'de, milli takımlarda görev aldıkları için takıma geç katılan Hasan Ali Kaldırım, Eljif Elmas ve Miha Zach ile yeni transferler Vedat Muriç ve Garry Rodrigues, sabah antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli 5 futbolcu, yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde Fenerbahçe'nin Can Bartu Tesisleri'nde yaptıkları çalışmayla devam etti. U19 Takımı oyuncularının da yer aldığı antrenman saat 10.00'da koşu, ısıma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Futbol A Takımı'nın da yeni sezon hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenman ile sürdüreceği belirtildi.

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DHA