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  4. Fenerbahçe'de Moussa Dembele bombası! Pelkas takası ile düğüm çözülecek!

Fenerbahçe'de Moussa Dembele bombası! Pelkas takası ile düğüm çözülecek!

Bu yaz transfer sezonunda sessiz kalan Fenerbahçe, golcü transferinde büyük oynuyor. Uzun süredir Alexander Sörloth'un peşinde koşan sarı lacivertliler, bu transferin olmama ihtimaline karşılık olarak yıldız golcü Moussa Demebele'yi istiyor. Fenerbahçe bu transferde Pelkas'ı takas olarak kullanacak.

Fenerbahçe'de Moussa Dembele bombası! Pelkas takası ile düğüm çözülecek!

Fenerbahçe yeni sezon öncesinde forvet transferi için gemileri yaktı. O bölgeye yıldız bir golcüyü getirmek isteyen sarı lacivertli ekip Olympique Lyon'un yıldız golcüsü Moussa Dembele'yi transfer etmek istiyor. Kanarya bu transferde Yunan futbolcu Pelkas'ı takasta kullanmayı planlıyor.

LYON PELKAS'I İSTİYOR

Başkan Ali Koç'un, oyuncuyu takımda görmeyi çok istediği ve bu yüzden tüm şartları zorlayacağı ifade edildi. Piyasa değeri yüksek ve kaliteli bir oyuncu olan Dembele'yi transfer etmenin kolay olmayacağını bilen Fenerbahçe, Pelkas kozunu kullanarak bu işi çözmeyi planlıyor. Olympique Lyon'un uzun süredir Pelkas'ı istediği gelen bilgiler arasında. Fransız ekibi oyuncu için 8 milyon Euro'luk teklifte bulundu ancak kabul edilmedi. Fenerbahçe de Dembele transferinde bu oyuncuyu kullanarak maliyeti düşürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de Moussa Dembele bombası! Pelkas takası ile düğüm çözülecek!

ALİ KOÇ DEVREYE GİRDİ

Moussa Dembele'nin şu anki piyasa değeri 20 milyon Euro civarında. Fenerbahçe Pelkas ve para teklifi ile bu oyuncuyu çözmek istiyor. Başkan Ali Koç’un, Lyon'un sportif direktörü ile bizzat görüşerek Dembele - Pelkas takasını onaylatmaya çalışacağı öğrenildi.. Lyon ile anlaşma sağlanırsa, Ali Koç ve Vitor Pereira’nın oyuncu ile de görüşmesi planlanıyor.

Fenerbahçe'de Moussa Dembele bombası! Pelkas takası ile düğüm çözülecek!

KRİPTO PARA, FON SAĞLAYACAK

transfer konusunda limit sıkıntısı çeken Fenerbahçe, Paribu ile yapılan anlaşmadan sonra hayata geçen Fenerbahçe Token’den elde edilecek gelire güveniyor. Moussa Dembele transferi için de bir anlamda kaynak yaratılmış olacak. Fenerbahçe taraftarının tokena gösterdiği büyük ilgi ile beklenenden daha fazla gelir elde edileceği düşünülüyor.

 

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