Fenerbahçe'de mutlu son! Serdar Aziz'in kontratı 3 yıl uzatıldı! "Türkiye’nin en büyük kulübünde kaldığım için çok mutluyum"

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, 2018-2019 ara transfer döneminde kadrosuna kattığı milli futbolcu Serdar Aziz’in sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Serdar Aziz, 2025 yılına kadar Futbol A Takımımızın formasını giyecek."

Kulüp binasında e gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de hazır bulundu.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNDE KALDIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Konuya ilişkin açıklamalarda Serdar Aziz şunları söyledi:

“Türkiye’nin en büyük kulübünde kaldığım için çok mutluyum. Mutlulukla da burada devam ettim. İlk imzamızı 2019 yılında attık Fenerbahçe’ye. Şimdi tekrar uzatıyoruz. Hem ailem hem de ben çok mutluyuz. Beni ilk günden bugüne kadar destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Başkanımız Ali Y. Koç’a da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Ben bu formanın ağırlığını her zaman çok iyi bildim. Sahada da elimden gelen mücadelenin en iyisini verdim. Bundan sonra da vereceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah bu şanlı formamızı en iyi şekilde terleyeceğim ve inşallah futbolu da Fenerbahçe’de bırakacağım.”

"EKSİK OLAN BİR KUPA SÖZÜ VAR"

Selahattin Baki, Serdar Aziz'in kontratını uzatmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, yıldız futbolcunun yönetime girdiği zaman ilgilendiği ilk transfer olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

" Bugüne kadar performans ve karakterle alakalı hiçbir sorun yaşamadığımız, hem idmanda hem maçlarda elinden geleni ortaya koymaya çalışan çok iyi bir kardeşimiz. Bizden birisi, üç yılda da bunu ispatladı. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Fenerbahçe kariyerinde eksik olan bir kupa sözü var. İnşallah onu da bu sene hep beraber saha içinde saha dışında bir bütün olarak mücadeleyi verip kazanacağız. Hayırlı olsun, mutluyum.”