Fenerbahçe'de neşeli idman

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yaptı.

Antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından oynanan oyunla devam eden antrenmanda oyuncuların ve teknik heyetin neşeli olduğu gözlendi. Antrenman, iki grup halinde top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Ardından yan top çalışmasıyla idman sona erdi.

Yeni transferler Altay Bayındır ve Vedat Muriç, akşam antrenmanında yer aldı. Altay Bayındır ilk bölümde takımla, ikinci bölümde ise kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan kulüpten verilen bilgide, Altay Bayındır'ın milli takımdan kalan el parmağındaki sakatlığı nedeniyle oyuncunun iki hafta sonra kontrollere gireceği belirtildi. 21 yaşındaki file bekçisi o zamana kadar bugünkü gibi takımla antrenmanlarını sürdürecek.

Ayrıca antrenmandan önce Vedat Muriç, laktat testine tabi tutuldu.

Bir diğer yeni transfer Emre Belözoğlu da gece geç saatte kampa katılacak.

DHA